Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, yapılan değerlendirmeler sonucunda “Bebek Dostu Sağlık Kuruluşu” ve “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri” belgelerini almaya hak kazandı.ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz yıl tam donanımlı yeni binasında hizmet vermeye başlayan Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF tarafından “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” kapsamında önerilen başarılı anne sütü uygulamaları nedeni ile “Bebek Dostu Sağlık Kuruluşu" seçildi.

Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmeler sonucunda da “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri” ünvanını kazandı.

Belgelerin takdimi için, Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu’nda tören düzenlendi. Törene; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, rektör yardımcıları, dekanlar ve akademisyenler katıldı.

Rektör Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, Diş Hekimliği Fakültesinin, yeni bina ile 11 bin 900 metrekareden 39 bin metrekarelik bir hacme kavuştuğuna dikkati çekti. Ünüvar, sadece binanın büyümediğini, işlem hacminin de arttığına işaret ederek, “Müthişbir iş oldu” dedi

Fakültenin, Türkiye’nin en önemli diş hastanelerinden ve diş hekimliği fakültelerinden biri haline geldiğini kaydeden Ünüvar, “Dişimizi tırnağımıza taktık ve bu işi bitirdik ama bundan sonraki süreç diş hekimliği fakültemizin çabalarına bağlı” diye konuştu.

Ünüvar, Ankara’daki ilk “Bebek Dostu Sağlık Kuruluşu” ünvanını alan diş hastanesinin de Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olduğuna dikkati çekerek, “Zirveye çıkmak bir maharet gerektirir ama zirvede kalmak daha büyük bir maharet gerektirir. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada bir belge vermiyoruz. Aynı zamanda bir sorumluluk da veriyoruz. Sorumluluk nedir? Bu aldığımız belgenin hakkını yerine getirmek. Arkadaşlarımızın da bunu yerine getireceklerine yürekten inanıyorum" dedi.

“Bebek Dostu Sağlık Kuruluşu” programının uzun yıllardır uygulandığını, “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri” programının ise birkaç yıllık bir geçmişi olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ise, Bakanlığın bu programlara önem verdiğini söyledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan da Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi olarak, “Bebek Dostu Sağlık Kuruluşu” olmanın önemine inandıklarını ve bugün de bu çabaların sonucunu görmekten büyük onur ve mutluluk duyduklarını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Kurtcebe ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Kotanoğlu, konuşmaların ardından belgeleri Rektör Ünüvar ve Dekan Orhan’a takdim etti.

Öte yandan program sonunda katılımcılar, Diş Hekimliği Fakültesinde PreklinikFontom Laboratuvarı, Anatomi Laboratuvarı, MR Merkezi ve ameliyathaneleri gezerek bilgi aldı.