Hem salon dışında hem de salı içinde " Güneş doğacak, İnegöl İl Olacak" sloganları atan Gençlik Kolları üyeleri 7. Yıl kutlamalarına gelen binlerce partilinin dikkatini çekti.
Salon içinde bebek katili Abdullah Öcalan için , "Katil Apo, Meclise Giremez" ve "Güneş Doğacak İnegöl İl Olacak' sloganlarını duyan Genel Başkan Musavvat Dervişoğlu kısa süre konuşmasına ara vererek , "İnegöl İl Olacak' diyerek gençlere cevap verdi.
İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ve İYİ İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak'ında hazır bulunduğu kutlamalarda İnegöllü gençlerin attığı sloganlar büyük ilgi çekti.
Kaynak: ÖZNUR DEDE