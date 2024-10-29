Hem salon dışında hem de salı içinde " Güneş doğacak, İnegöl İl Olacak" sloganları atan Gençlik Kolları üyeleri 7. Yıl kutlamalarına gelen binlerce partilinin dikkatini çekti.

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Salon içinde bebek katili Abdullah Öcalan için , "Katil Apo, Meclise Giremez" ve "Güneş Doğacak İnegöl İl Olacak' sloganlarını duyan Genel Başkan Musavvat Dervişoğlu kısa süre konuşmasına ara vererek , "İnegöl İl Olacak' diyerek gençlere cevap verdi.

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İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ve İYİ İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak'ında hazır bulunduğu kutlamalarda İnegöllü gençlerin attığı sloganlar büyük ilgi çekti.

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Kaynak: ÖZNUR DEDE