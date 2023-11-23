Sincan’da meydana gelen olayda 72 yaşındaki Tahsin Ü., sürekli gürültü çıkardığını ileri sürdüğü komşularının evini tüfekle basarak, Behiye Turgut (69), oğlu Hamdi Turgut (41) ile gelini Sunay Turgut (40) ve çiftin çocukları Mustafa Turgut (13) ile Ceyda Turgut’u (11) katletmişti. Olay yerinde yakalanan katil zanlısı polis ekiplerince gözaltına alınırken, olaydan sağ kurtulan Turgut çiftinin en küçük çocukları H.E.T. (4) ise akrabalarına teslim edildi.

“Balkonda vurup katletti"

Olayın tanıklarından Dudu Bal, saldırgandan kaçmaya çalışan Ceyda Turgut’un yardım çığlıkları attığını anlatarak şöyle konuştu: “Camlarımıza saçmalar isabet etti. Ses geldiğini duyduk, dışarıya çıktık. Balkonda anne ile kızını gördük. ‘Bizi kurtarın. Ağabeyimle babamı öldürdü’ dedi. Kızım telefonla polise ihbar etmeye gittiği anda balkonda onları da vurup katletti”