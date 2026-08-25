Yüksek üretim maliyetleri, Çin pazarındaki satış düşüşü ve kapasite kullanımındaki gerilemeyle karşı karşıya kalan Volkswagen, geniş kapsamlı bir yeniden yapılanmaya hazırlanıyor. Plan kapsamında 100 bine kadar çalışanın işten çıkarılması, Avrupa’daki üretim kapasitesinin küçültülmesi ve en az 10 milyar euroluk maliyet tasarrufu sağlanması öngörülüyor.

Volkswagen CEO’su Oliver Blume, yeniden yapılanma planları kapsamında Wolfsburg’daki ana fabrikada çalışanlarla bir araya gelirken, şirketin mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Blume, mevcut kâr marjlarının Volkswagen’in gelecekteki yatırımlarını finanse etmek için yeterli olmadığını belirtirken, fabrika kapatmanın “son ve en pahalı seçenek” olduğunu söyledi.

10 BİNDEN FAZLA İŞÇİDEN TEPKİ

Reuters'ın haberine göre Volkswagen’in Wolfsburg’daki ana fabrikasında yeniden yapılanma ve muhtemel fabrika kapatma planlarına karşı 10 binden fazla işçi olağanüstü genel kurulda bir araya geldi.

Toplantıda Volkswagen İşçi Temsilcisi Daniela Cavallo, yönetimin kemer sıkma politikalarına tepki göstererek CEO Oliver Blume’a duyulan güvenin ciddi şekilde sarsıldığını ifade etti. Cavallo, Almanya’daki fabrikaların Volkswagen’in ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Almanya’nın en büyük sendikası IG Metall de Blume’un maliyetleri sert şekilde düşürerek kâr marjını yüzde 9’a çıkarma hedefini eleştirdi. Sendika temsilcileri, yönetimin planlarından geri adım atmaması halinde grev seçeneğini değerlendirebileceklerini belirtti.

FABRİKA KAPATMA SON SEÇENEK

Blume ise önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde Almanya’daki fabrikalar için sürdürülebilir bir gelecek planı oluşturmak istediklerini belirtti. CEO, mümkün olduğunca gönüllü personel azaltımına başvuracaklarını ifade ederken, fabrika kapatmanın şirket açısından son ve en pahalı seçenek olduğunu dile getirdi.

Volkswagen’in yeniden yapılanma planlarının hayata geçirilebilmesi için işçi temsilcilerinin ve Aşağı Saksonya eyaletinin desteği gerekiyor.