Adana'da geçtiğimiz gece, 19 yaşındaki Şeref A., Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Gençlik Köprüsü'nde arkadaşları Alperen Kaya ve Eren Güngör ile içki içerken çıkan bir tartışma sonucunda korkunç bir olaya imza attı. Saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, arkadaşlar arasındaki küfürleşme giderek büyüdü.

Şeref A., beraberinde getirdiği bıçakla çıkan kavgada Alperen Kaya'yı göğsünden, kavgayı ayırmak isteyen Eren Güngör'ü ise karnından bıçaklayarak öldürdü. Kanlar içinde yere yığılan Kaya ve Güngör'e müdahale için olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, gençlerin hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Alperen Kaya ile Eren Güngör'ün cenazelerini ailelerine teslim etti. İki genç, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği, kaçan şüpheli Şeref A.'yı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.