Saldırı sonucunda 4 şehit, 14 yaralı olduğu açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin ile görüşmesinde "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Tesislerin önünden silah ve patlama sesleri duyuldu. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.