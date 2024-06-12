Fiba CP’nin yatırımcısı ve yöneticisi olduğu, çocukları ve aileleri her ay yeni etkinlik ve kampanyalarla buluşturan İnegöl AVM; Kurban Bayramı’nda da ziyaretçilerine eşsiz bir alışveriş deneyimi sunmaya hazırlanıyor. İnegöl AVM, bayram coşkusunu ve heyecanını artıracak geniş ürün yelpazesi ve cazip kampanyalarıyla bayram alışverişinin tek adresi olacak.

İnegöl AVM, moda, teknoloji, ev dekorasyonu, gıda ve daha pek çok kategorideki mağazalarıyla ziyaretçilerine tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılama imkânı sunuyor. Kurban Bayramı’na özel hazırlanan kampanyalar ve indirimlerle, birçok seçenek tüketicileri bekliyor.

İnegöl AVM, 14-15 Haziran tarihlerinde 10:00 – 23:00, 16 Haziran tarihinde 14:00-22:00, 17-18-19 Haziran tarihlerinde ise 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet verecek. Kafeler ise saat 24:00’a kadar açık olacak.