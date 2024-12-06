Ünlü şarkıcıdan üzücü bir haber geldi.

Ankaralı Turgut olarak tanınan şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında ani bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde, akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar yayıldığı belirlenmişti. 5 Kasım'da Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne entübe edilen 61 yaşındaki sanatçının sağlık durumu, stabil olduğu bildirilmişti. Ancak, şarkıcının sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"BABAM NOLUR BENİ BIRAKMA"

Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, yaptığı açıklamada; "Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor 'durumu kötüye gidiyor" dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükendiğini belirten kızı, "Babam ne olur beni bırakma" dedi.