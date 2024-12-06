Kartepe’de özel bireyler ve aileleri için program düzenlendi. Çeşitli oyunların oynandığı, eğlenceli aktivitelerin düzenlendiği programda özel bireyler doyasıya eğlendi.

Kartepe Belediyesi tarafında Ataevler Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Çeşitli oyunların oynandığı, eğlenceli aktivitelerin düzenlendiği programda özel bireyler doyasıya eğlenip, keyifli vakit geçirirken aileleriyle birlikte sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı buldu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve eşi Elif Kocaman, özel bireylerle yakından ilgilenerek onların mutluluğuna ortak oldu. Kocaman, programda yaptığı konuşmada, "Engelleri birlikte aşmak ve özel bireylerimizin her zaman yanlarında olmak öncelikli görevlerimizdendir. Onların hayatlarına dokunabilmek bizim için büyük bir mutluluk. Kalpten kalbe kurduğumuz bu sevgi köprüsü her geçen gün daha da güçleniyor. İyi ki varsınız" dedi.