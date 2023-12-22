Tamamlanan ihale süreci sonucunda ortaya çıkan Ankara Adalet Sarayı, farklı binalarda dağılmış olan yargı hizmetlerini etkili bir şekilde bir araya getirerek tek bir çatı altında toplamayı hedeflemektedir.

Yeni Adalet Sarayı'nın Etkileyici Özellikleri Olacak!

Proje, 622.000 metrekare kapalı alanıyla, büyük bir yargı merkezi olarak ön plana çıkmaktadır. 1.107 hakim ve savcı odasıyla, adil yargılama süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. 399 duruşma salonuyla çeşitli davalara adil bir şekilde ev sahipliği yapma kapasitesine sahiptir. 650 kişilik konferans salonuyla hukuki konularda toplu etkinliklere uygun bir mekan sunmaktadır. 2.640 araçlık otoparkıyla ziyaretçilere ve çalışanlara geniş bir park imkanı sağlamaktadır. Bu önemli yapı sadece fiziksel büyüklüğüyle değil aynı zamanda modern ve işlevsel tasarımıyla da dikkat çekmektedir. Ankara Adalet Sarayı, ülkemizin yargı sistemine katkı sağlayacak ve adaletin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesine olanak tanıyacaktır.