Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre, deprem saat 15:30 civarında gerçekleşti. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Şu ana kadar can kaybı ya da ciddi bir hasar bildirilmedi. Deprem sonrasında vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililer halkı sakin olmaya ve resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını belirlemek amacıyla bölgede incelemelere başladı.