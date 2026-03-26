



Uzun süredir böbrek nakli bekleyen küçük Öykü için ailesi ve yakınları çeşitli kampanyalar düzenledi. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen uygun donör bulunamadı. Bir süre sonra umutlar tükenme noktasına geldi. Aile, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, “Yapılan tetkikler sonucunda nakil şansımızın olmadığını öğrendik. Bundan sonraki süreçte sizlerin desteğine daha çok ihtiyacımız olacak. Birileri mucize yaratsın ne olur. Düşünmek kafayı yediriyor” ifadelerine yer verdi.

Tam da umutların azaldığı bir dönemde beklenen mucize gerçekleşti. İnegöl Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Abdulaziz Çakmak’ın ailesi organ bağışı kararı aldı. Merhumdan alınan böbrek, Ankara’da yaşayan minik Öykü için umut ışığı oldu.

Doktor Emre Karakaya tarafından alınan böbrek, vakit kaybetmeden Ankara’ya gönderildi. Küçük Öykü bugün gerçekleştirilen operasyonla nakil sürecine alındı.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ