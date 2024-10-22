Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan ’Gebe Okulu’nda anne adaylarının hamilelik ve doğum sürecini sağlıklı geçirmeleri amacıyla eğitim veriliyor.

Her ay ’Gebe Okulu’nda yaklaşık 65 anne adayına, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlere yönelik eğitimlerle bilinçlendiriliyor. Uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerde, anne adaylarının doğum süreci hakkında bilgi edinmeleri, normal doğum korkusunu aşmalarını ve doğum ağrısıyla başa çıkmaları amaçlanıyor. Kadın hastalıkları ve doğum, dahiliye, çocuk sağlığı ve hastalıkları, anestezi uzmanları ile sorumlu ebeler, fizyoterapistler, diyetisyenler ve sosyal çalışmacılardan oluşan ekip, anne adaylarının yanı sıra eşleri ile birinci derece yakınları da sürece dahil edilerek, bilinçli bir anlayış kazanmaları sağlanıyor.

“Ücretsiz olarak gebe okulundan faydalanabilmektedir”

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Şahin, eğitimlerin gebelerde anksiyeteyi azalttığını ve normal doğum isteğini artırdığını ifade etti. Eğitimlerin, gebeliğin ilk haftalarından itibaren başlayarak duygusal ve fiziksel hazırlık süreçlerini kapsadığını aktaran Dr. Şahin, "Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde takip edilen gebeler, ücretsiz olarak gebe okulumuzdan faydalanabilmektedir. Gebe okulunda, gebelere gebelik ve doğum süreçleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılmakta, doğum yapacakları TDL ( Travay-Doğum-Lohusa ) odaları gösterilmekte ve doğum süreci hakkında bilgi verilmektedir. Eğitimini tamamlayan tüm gebelere ve yakınlarına sertifika verilmektedir. Tüm gebelerimizi gebe okulumuza bekliyoruz." şeklinde konuştu. Gebe Okulunda görevli sorumlu ebe Emine Ayanoğlu da eğitimlerin sadece anne adaylarına değil, destek olabilecek yakınlarına da verildiğini vurgulayarak, "Amacımız, gebelik ve sonrası süreçte etkin bir çevre hazırlayarak, en iyi deneyimi sunmak." dedi.

“Sağlıkçı olmamıza rağmen bilmediğimiz çok fazla şey olduğunu tespit ettik”

Anne adayı Beranur Yıldırım, eğitimlerin kendisine büyük bir güven kazandırdığını ve öğrendiklerini doğumda uygulamaya çalıştığını söyledi. Gebe okulundaki eğitimlere katılmaktan duyduğu memnuniyeti anlatan Yıldırım, "Gebelik sürecimde sonrasında da katkıları oldu. Muayene esnasında doktorumun bilgilendirmesiyle gelmiştim. Ama zaten NST (Non Stres Test) de de hemşire hanımlar bizi buraya yönlendirmişlerdi. Doğum sonrasında burada aldığım bilgiler gerçekten çok işime yaradı. Doğumumu da normal doğum olarak gerçekleştirdim." diye konuştu. Eşiyle birlikte eğitim alan Burak Yıldırım da çocuğuyla daha sıkı bir bağ kurduklarını dile getirerek, "Gebe okulunun faydalarını gördük bu kadarını beklemiyorduk. Bilecik’te var olması bizim için büyük bir şanstı. Sağlıkçı olmamıza rağmen bilmediğimiz çok fazla şey olduğunu tespit ettik gördük. Gebelikten doğumdan sonra bunun faydasını gördük. Emzirme eğitimini aldığımız için bizim işimizi çok kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerden faydalanan anne adayları ise deneyimlerini paylaşarak, sürecin kendilerine nasıl destek sağladığını dile getirdiler.