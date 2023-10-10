Konya'da yaşanan acı olayın yargılaması bugün Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Emekli imam Hüseyin Çoban (55) ve eşi Mürüvvet Çoban'ı (51) evlerinde tabancayla öldüren şüpheli Mücahit Çoban (26) mahkeme karşısına çıktı.

Mücahit Çoban, savunmasında şok edici ifadeler kullandı. Kendisinin arkadaşlarının etkisi altında kalarak bu eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen Çoban, "Bunu Allah'ın emrettiğini düşündüm, bu nedenle yaptım. Geçmişte yaşadığım sorunlarım var. Başka bir olay nedeniyle tabanca satın aldım ve arkadaşlarımın etkisiyle gaza geldim" dedi. Aynı zamanda, babasıyla kız isteme konusunda bir gün önce yaşanan bir tartışmanın da bu olayı tetiklediğini belirtti. Mücahit Çoban, babasının kendisine "Seni evlatlıktan reddederim" demesinin derin bir etki bıraktığını dile getirdi ve bu sorunun çocukluktan beri devam ettiğini ifade etti.

Duruşmaya katılan Çoban'ın kızları Azize Balcı ve Nazire Ünsal ile olayda hayatını kaybeden Hüseyin Çoban'ın annesi Nazire Çoban da mahkemede hazır bulundu. Azize Balcı ve Nazire Çoban, Mücahit Çoban'dan şikayetçi olurken, Nazire Ünsal ise kardeşinden şikayetçi olmadı.

Mahkeme heyeti, Mücahit Çoban'ın akıl ve ruh sağlığını değerlendirmek üzere Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu talep etti. Ayrıca, daha önce psikolojik tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesi ve Konya Şehir Hastanesi'nde aldığı tedavi ile ilgili raporları da incelemek istedi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.