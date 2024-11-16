Eskiden yaşlıların evlerinde sıkça görülen ve zamanla “anneanne perdesi” ya da “babaanne perdesi” olarak adlandırılan bu perdeler, artık yalnızca bir dekorasyon unsuru değil, aynı zamanda geçmişe duyulan özlemin bir simgesi haline gelmiş durumda. Antikacılar ve koleksiyon meraklıları tarafından büyük ilgi gören bu eşyalar, estetik görünümleri ve desenleriyle değerlendiriliyor.

Köylere Akın Başladı

Bir vatandaşın, eski bir anneanne perdesini yüksek fiyata satmasıyla başlayan çılgınlık, kısa sürede büyük bir furyaya dönüştü. Vatandaşlar eski köy evlerine gidip perdeleri sökmeye başladı. Artık o eski perdeleri bulabilmek için kilometrelerce mesafedeki köylerine gidiyorlar. Fahiş fiyatlarla satışa sunulan perdeler dudak uçuklatıyor.

Nostaljik Değer Taşıyor

Anneanne perdelerinin fiyatını belirleyen en önemli kriterler arasında renklerinin canlılığını koruması, dokusunun yıpranmamış olması ve yaşanmışlık hissini estetik bir şekilde yansıtması yer alıyor. Geçmişte sıradan bir ev eşyası olarak görülen bu perdeler, günümüzde antika sınıfına dahil edilerek ekonomik bir değere kavuşmuş durumda. Özellikle el yapımı olan ve özenle işlenmiş modeller, koleksiyoncuların gözdesi haline geldi.



Araba fiyatıyla yarışıyor

Türkiye genelinde farklı şehirlerde düzenlenen antika pazarlarında ya da online platformlarda satışa sunulan anneanne perdelerinin fiyatları, neredeyse araba fiyatlarıyla yarışıyor. Bazı parçaların 650 bin TL’ye, hatta 1 milyon 200 bin TL’ye kadar alıcı bulduğu belirtiliyor. Fiyat aralığındaki bu farklılık, perdelerin yaşına, dokusuna ve tarihî değerine göre değişiklik gösteriyor. Özellikle 45-70 yıllık modeller, antika pazarında büyük rağbet görüyor.