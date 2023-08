İstanbul Esenyurt’ta annesi uyurken evden çıkan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan lise öğrencisi 16 yaşındaki Fatma Aksu'nun ailesi her yerde kızlarını arıyor. Kızına çağırı yapan anne Zeliha Aksu, “Ne olursa olsun evine çık gel kızım” dedi.

Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman bölümü 3. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Fatma Aksu, iddiaya göre ailesine bir yerde çalışmak istediğini belirterek ilaç paketleme işine girdi. 7 gün boyunca evden işe gidiyorum diye çıkan Fatma Aksu'nun telefonunda anne Aksu 17 Ağustos tarihinde telefonunda “Mehmet abi iş” diye kayıtlı bir kişiden kalp simgeleri içeren mesajlar geldiğini gördü. Durumdan şüphelenen anne, kızının telefonundan karşı tarafa mesajlar attı ancak mesajlara geri dönüş alamadı. Fatma Aksu, 18 Ağustos tarihinde evde annesi uyurken yanına bir eşya almadan evden çıkıp gitti. Uyandığında kızını göremeyen anne Aksu, bir süre haber bekledikten sonra polise gitti. İhbar üzerine polis ekipleri genç kızı bulmak için çalışmalara başladı.



”Telefonunda yakaladığımız kişinin şüpheli olduğunu düşünüyoruz"

Kızının telefonuna gelen mesajlar üzerine mesaj gönderen kişiden şüphelendiğini belirten Baba Atilla Aksu, ”Telefonunda yakaladığımız kişinin şüpheli olduğunu düşünüyoruz. Şu an numarası kullanılmıyor, kimsenin üzerine kayıtlı olmayan bir numaraymış. Kızım çetenin eline düşmüş olabilir. Kızım beni duyuyorsan çık gel her zaman ben senin arkandayım Yeter ki ben seni bulayım çık gel Allah aşkına. Kız kardeşin perişan halde, ne yiyoruz ne içiyoruz perişan haldeyiz çık gel kızım” dedi.



“Kızım ne olursan ol ben senin arkandayım. Neredeysen çık gel”

Anne Zeliha Aksu, "Bir gün önce tartışmıştık taşeron işçilerle işe gidiyordu. Telefonunda taciz mesajı gördüm. Ben de kızıma sordum daha sonra adama yazdım bir gün sonra kızın kaçtı daha sonra kızımın kaçtığını fark edince karakola gittik. Şu an hala haberimiz yok. Bugün de savcılığa gittik ifademizi verdik. Fatoş kızım ne olursan ol ben senin arkandayım. Neredeysen çık gel” dedi.