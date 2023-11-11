Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir anda yola fırlayan küçük çocuğa otomobil çarptı. Kaza sonucu yaralanan küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Huzur Mahallesinde sokak üzerinde kaldırımda yürüyen Eylül D. (5) bir anda karşıya geçmek için yola fırladı. O sırada sokak üzerinde seyir halinde olan Reşat Ö. yönetiminde ki 16 T 8604 plakalı otomobil küçük çocuğa çarptı. Kaza sonucu yaralanan küçük çocuk kendisine çarpan otomobille İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi