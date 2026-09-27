Olay, İsmetpaşa Mahallesi Girne Caddesi’nde yapı ve inşaat malzemeleri satan firmanın bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan Elmas Huysal (39), kendisine ait kamyonla yapı malzemeleri firmasına geldi. Kamyonla getirilen demirler vinçle indirildiği sırada bağlardan biri koptu. Kopan bağ nedeniyle demirler Huysal’ın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Demirlerin altında kalarak ağır yaralanan Huysal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Huysal, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Huysal’ın cenazesi, Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde toprağa verildi.