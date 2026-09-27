İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim sektörü ve fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği yönündeki ihbarlar üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi. Savcılık yazısında, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları meydana geldiği ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği kaydedildi.

Fonlar üzerinden yapay fiyat artışı

Soruşturma yazısında, ilgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın aynı zamanda ilgili fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı değerlendirmesine yer verildi. Şirketlerin piyasa değeri, sermayesi, öz sermayesi ve dönemsel kâr açıklamalarının birlikte incelendiği belirtilen yazıda, bazı hisselerin defter değeri ile piyasa değerleri arasında çok yüksek fark bulunduğu ifade edildi. Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, sonrasında bu hisselerin fonlara satıldığı ve bu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerinde artış meydana geldiği öne sürüldü. Savcılık, söz konusu eylemlerin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirildiğini ve bu kapsamda kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu belirtti.

131 fon TEFAS’ta işleme kapatıldı

Yazıda ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fonun TEFAS’ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan listede ise 46 tüzel kişi ve 18 fon yer aldı. Tüzel kişiler arasında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Tera Yatırım Bankası A.Ş., Pusula Finans Holding A.Ş., Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., Astor Enerji A.Ş., Tatilbudur, Enuygun, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Doğa Sigorta, Eker Süt Ürünleri, Yayla Agro Gıda, Katılımevim ve Alfa Solar Enerji gibi şirketler bulunuyor.

Sorumlu fon listesinde ise Tera Portföy Hisse Senedi Fonu, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon, Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon ve Atlas Portföy Serbest Fon gibi fonlar yer aldı.

42 kişi için malvarlığı tedbiri

Savcılık tarafından hazırlanan gerçek kişi listesinde ise Muhammed Yarız, Serdar Turhan, Erdin Özel, Abdullah Ercan, Melis Sandal, Emrullah Ercan, Ömer Bedir Çetinel, Mustafa Dedik, Hakan Yıldız, Enver Geçgel, İsmet Öğüt, Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Ezgi Kaya, Burhan Tunç Özkan, Mehmet Selçuk Aksoy, Turgay Ceylani, Rıza Kandemir, Cengiz Avcı ve Furkan Talay başta olmak üzere toplam 42 kişi bulunuyor. Başsavcılık, listede yer alan kişiler ile bunların eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemleri bakımından tedbir uygulanmasını talep etti. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale işlemlerinin gerçekleştirilmeden önce Başsavcılığın görüşünün alınması talep edildi.

Taşınmaz, gemi ve uçaklar da araştırılacak

Yazıyla birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden listedeki kişiler ve eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi. Ayrıca ilgili kişilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması, olağan faaliyet dışı, tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici ve malvarlığını azaltıcı nitelikte değerlendirilen işlemlerin Başsavcılığa bildirilmesi talimatı verildi.

Tedbir yazısı Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası ile Borsa İstanbul’a gönderildi.