Girit-Rodos hattında daha şiddetli depremlerin beklendiğini vurgulayan Prof. Dr. Pampal, "Bu bölgede daha büyük depremler, Ege ile Akdeniz’in birleştiği noktada tsunami izleri var" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de peş peşe korkutan depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Antalya Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16.51 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde ölçüldü.

Depremle birlikte vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak, uzmanlardan gelecek açıklamalara kenetlendi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de peş peşe korkutan depremler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Antalya Körfezi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 16.51 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde ölçüldü.

Depremle birlikte vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak, uzmanlardan gelecek açıklamalara kenetlendi. Deprem Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Prof. Pampal, "Milattan sonra 3. YY'dan itibaren 8.5 büyüklüğünde 8 deprem var. Girit-Lodos kadar olmasa da levhaların çarpışma noktası" dedi.

Prof. Dr. Pampal, "Depremler olağan. Bu bölgede daha büyük depremler, Ege ile Akdeniz’in birleştiği noktada tsunami izleri var. Girit-Rodos hattında daha şiddetli depremler beklenir" uyarısında bulundu.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz haftalarda Antalya bölgesindeki fay hatlarının 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebileceği belirtmişti.

Prof. Dr. Naci Görür, "Bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Ne zaman üretir, bilmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.