İlk 8'de bitiren takımların direkt son 16 turuna yükselmesinin ardından, 16 takım İsviçre'nin Nyon kentinde kura çekimine katıldı. En dikkat çeken eşleşme ise Real Madrid ile Manchester City arasında oldu. Bu karşılaşma erken final niteliği taşıyor.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sona ermesinin ardından play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İlk 8'de bitiren takımların direkt son 16 turuna yükselmesinin ardından 16 takım, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimine katıldı
İşte Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri;
Brest - PSG
Benfica - Monaco
Juventus - PSV
Feyenoord - Milan
Manchester City - Real Madrid
Celtic - Bayern Münih
Club Brugge - Atalanta
Sporting - Borussia Dortmund