İlk 8'de bitiren takımların direkt son 16 turuna yükselmesinin ardından, 16 takım İsviçre'nin Nyon kentinde kura çekimine katıldı. En dikkat çeken eşleşme ise Real Madrid ile Manchester City arasında oldu. Bu karşılaşma erken final niteliği taşıyor.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının sona ermesinin ardından play-off turu eşleşmeleri belli oldu. İlk 8'de bitiren takımların direkt son 16 turuna yükselmesinin ardından 16 takım, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimine katıldı

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu eşleşmeleri;

Brest - PSG

Benfica - Monaco

Juventus - PSV

Feyenoord - Milan

Manchester City - Real Madrid

Celtic - Bayern Münih

Club Brugge - Atalanta

Sporting - Borussia Dortmund