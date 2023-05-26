Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin destek eğitim kurs merkezleriyle LGS’ye hazırlanan 111 öğrenci 4 Haziran Pazar günü yapılacak sınavda ter dökecek.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin 3 mahallede bulunan destek eğitim kurs merkezlerinde bu yıl 111 öğrenci LGS’ye hazırlandı. Zeytinköy, Ermenek ve Memurevleri’nde yer alan merkezde 4 Haziran’da yapılacak sınav için artık son tekrarlar yapılıp son deneme sınavları çözülüyor.

Merkezin fen bilgisi öğretmeni Zeynep Öztürk, kurs merkezlerine birinci sınıf hariç ilk ve ortaokul öğrencilerinin kabul edildiğini söyledi. 8’inci sınıf öğrencileri için yoğun bir LGS programı uyguladıklarını dile getiren Öztürk, “Bu seneki öğrencilerimizin başarıları iyi belli bir seviyeye ulaştı” dedi.

Muratpaşa Belediyesi 2014’te Zeytinköy ve Ermenek, 2017’de ise Memurevleri destek eğitim kurslarını açarken TEOG döneminde yüzde 100 olan başarılarınıLGS’deise yüzde 90 seviyesinde sürdürdü. Zeytinköy Destek Eğitim Kurs Merkezi’ne 2’nci sınıftan itibaren devam eden Burak Özer, bu yıl LGS’de ter dökecek öğrencilerinden biri. Kursun çok faydasını gördüğünü belirten Burak, “Deneme sınavlarıyla yapabileceğimizin en iyisine ulaştığımı düşünüyorum. Buranın ücretsiz olması ve herkesin eşit imkanlara sahip olması çok güzel” diye konuştu.

İlkokuldan itibaren kursa gelen Deniz Olgun ise öğretmenlrini çok ilgili olduğunu söyledi. LGS için çok fazla tekrar yapıp sorun çözdüklerini anlatan Deniz, “Çok iyi bir hazırlık yılı geçirdik.Hem eğitim hem de motivasyonanlamında. Geziler de düzenlendi. Öğretmenlerimizin emekleri çok” dedi.