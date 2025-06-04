Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden ANET A.Ş. tarafından işletilen sosyal tesisler, bayram süresince vatandaşın hizmetinde olacak.ANTALYA (İGFA) - Dört günlük Kurban Bayramı tatili süresince Antalya binlerce yerli ve yabancı ziyaretçisini ağırlamaya hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de 4 günlük bayram tatili süresince sosyal tesisleriyle vatandaşa en iyi hizmeti verebilmek amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı, 1 Haziran tarihi itibariyle kapılarını kadınlara açtı. Sarısu Kadınlar Plajı içerisinde sahile konumlanmış büfesi, hamam, çocuk parkı, engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu ve plaj olanakları ziyaretçilerin en uğrak noktası oldu. Kadınlar Plajı 08.00-19.00 saatleri arasında sadece kadın ziyaretçilere hizmet verirken, saat 19.00’dan sonra ise ailelere de açık olacak.

PİKNİKÇİLERİN GÖZDESİ TOPÇAM VE SARISU

Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından işletilen Antalya’nın en güzel mesire alanlarından Topçam ve Sarısu da hem bayram tatili hem de yaz sezonu için yapılan düzenlemelerle daha kullanışlı bir duruma getirildi. Doğası, denizi ve yemyeşil harika bir güzelliğe sahip olan Topçam ve Sarısu Mesire Alanları, peyzajı, yolları, aydınlatması, ortak ateş yakma birimleri, tuvalet, soyunma kabini, piknik alanları ve plaj hizmetleri ile piknikçilere konforlu ve keyifli zaman geçirecekleri imkan sunuyor.

TOPHANE’DE MANZARA VE ÇAY KEYFİ

Tarihi Kaleiçi, masmavi Akdeniz ve Beydağları’nın doyumsuz manzarasını izleme fırsatı sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tophane Çay Bahçesi de yeni sezona hazır. Zengin yiyecek ve içecek seçenekleri, renkli konsepti, panoramik seyir terası ile Tophane Çay Bahçesi, bu yazın da buluşma adresi olacak. Yerli ve yabancı turistler Tophane’de çay keyfi eşliğinde sohbet edip manzaranın tadını çıkartıyor. Tophane Çay Bahçesi, haftanın 7 günü, 08.00 –24.00 saatleri arasında vatandaşa hizmet veriyor.