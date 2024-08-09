Antalyaspor yeni sezon formalarını tanıdığı formalar sosyal medyada büyük ilgi gördü şehrin önemli turizm destinasyonlarından ve Yörük çadırında mankenlerle birlikte defile olarak gerçekleştirilen ve halka gösterilen formalar büyük ilgi gördü.

Perge Antik Kenti, Manavgat Çolaklı Yörük Obası, Sıçan Adası, Düden Şelalesi, Yat Limanı ve Konyaaltı Plajı'nda gerçekleştirilen çekimlerden sonra fotoğraflar ve video, kulübün sosyal medya platformlarında yayınlandı.

FORMALAR BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Yeni sezon formalarının yer aldığı fotoğraflar ve video, büyük beğeni topladı. Videoda yörük çadırlarında Türkmenler ile yan yana duran modellerin görüntüleri yer alırken yeni sezon formalarında yörük motifleri de dikkat çekti. Ayrıca Antalyaspor yeni sezon formalarını tanıttığı videoda Atatürk ve Türk bayrağına da yer vererek videonun yer aldığı paylaşıma, "M. Kemal Atatürk, 'Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz bu dünyada hiçbir güç asla bizi yenemez' Torosların çocukları, bu sezon mazisinden aldığı güçle sahada. Huzurlarınızda 2024-2025 Sezonu formalarımız" notunu düştü.

Taraftarlar, yeni sezon formalarının yayınlandığı fotoğraflar ve videoyu beğeni yağmuruna tuttu.