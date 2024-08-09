İstanbul’un Esenyurt ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayişin sağlanması amacıyla geniş çaplı denetim yaptı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçenin birçok noktasında gerçekleştirilen Özel Harekat destekli asayiş uygulamaları sürüyor. Ekipler, bugün de Bağlarçeşme Mahallesi’nde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Asayiş, Yunus ve Devriye ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Durdurulan araçların koltuk ve bagajları aranırken, araçlardaki şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. İlçe genelinde düzenlenen denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.