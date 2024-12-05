Dünyanın gözde turizm merkezlerinde Antalya'nın 'Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı' tarafından 2025 yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü'nü kazanarak bu ünvanı alan ilk şehir oldu.ANKARA (İGFA) - Haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya’mız bir kez daha zirvede" başlığıyla sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Ersoy, dünyanın gözde turizm merkezlerinden Antalya'nın Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı, "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanarak bu ünvanı alan ilk şehir olduğunu belirtti.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1864565413310550063

"Antik çağlardan günümüze kadar sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginliklerini doğal güzellikleriyle harmanlayarak ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan bu eşsiz şehrimiz, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olmaya devam edecek" diyen Bakan Ersoy, büyük başarıda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederken, Antalya’ya ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.