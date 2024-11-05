Apple, uzun zamandır beklenen akıllı gözlük projesinde hız kesmeden ilerliyor. Şirket, şu anda piyasadaki tüm akıllı gözlükleri inceliyor ve "Atlas" adını verdiği bir girişim kapsamında çalışanlarından geri bildirim topluyor.

APPLE GLASS, iPHONE'UN YERİNİ Mİ ALACAK

Apple'ın akıllı gözlükleri, 3.499 dolarlık Vision Pro karma gerçeklik başlığından farklı bir kategoride konumlandırılacak.

Şirket, cihazı daha hafif ve daha uygun fiyatlı hale getirmek için teknolojiyi sınırlamak zorunda kalacak.

Bu zorlu bir görev gibi görünse de Apple odak gruplarından ihtiyaç duyduğu bilgiler edindiğinde, iPhone'un halefi olabilecek Apple Glass'ı üretmeye doğru hızla ilerleyecek gibi görünüyor.