Apple Türkiye, yükselen döviz kurları nedeniyle iPhone fiyatlarına bir kez daha zam yapma kararı aldı. Yapılan son zamlarla birlikte, iPhone 15 Pro Max 1 TB modeli şaşırtıcı bir rakama ulaşarak 100.000 TL'yi geçti.

Apple, Türkiye'deki ekonomik koşullar ve döviz kurundaki artış nedeniyle ürün fiyatlarını revize etti. Yeni fiyatlarla birlikte, iPhone 15 modeli 58.499 TL, 15 Plus modeli 66.999 TL, 15 Pro modeli 75.499 TL ve Pro Max modeli ise 89.999 TL olarak belirlendi.

Özellikle dikkat çeken 1 TB depolama alanına sahip iPhone 15 Pro Max modelinin fiyatı ise 107.999 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyatlar, geçmişte ev almak için yeterli olan bir bütçeyle kıyaslandığında, Apple'ın ürünlerinin Türkiye'de satışa sunulması oldukça dikkat çekici bir durumu ortaya koyuyor.

Apple'ın mobil cihazlarının yanı sıra, Apple Watch Series 9'un başlangıç fiyatı da 17.499 TL, Ultra 2 modeli ise 46.499 TL olarak güncellendi. Ayrıca, 13 inç Apple M3 yonga setli MacBook Air 47.499 TL, 15 inç Apple M3 yonga setli MacBook Air ise 54.999 TL fiyat etiketiyle Türkiye'de satışa sunuldu.