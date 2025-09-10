Apple, iPhone 17 ve iPhone Air’ı tanıttı. Etkinlikte ayrıca 39 saat pil ömrü sunan iPhone 17 Pro, farklı dilleri anlayabilen yeni nesil AirPods ve hipertansiyon takibi yapabilen Apple Watch da duyuruldu.

Apple, "Awe Dropping" adlı özel etkinliğinde iPhone 17’yi ve "şimdiye kadarki en ince" iPhone Air’ı tanıttı. Lansmanda ayrıca yeni nesil AirPods ve Apple Watch modelleri de duyuruldu. Apple Park’ta düzenlenen etkinlikte performans, kamera ve batarya odaklı yenilikler öne çıktı. Şirket, iPhone’ların daha serin çalışmasını sağlamak için yeni bir buhar soğutma sistemini de tanıttı. Cihazın kalbinde yer alan A19 Pro çipi, bu gelişmiş termal yönetim sistemiyle desteklenerek uzun süreli kullanımda bile daha serin ve stabil bir performans sunuyor. iPhone 17 serisi için ön siparişler 12 Eylül’de başlayacak, resmi çıkış tarihi ise 19 Eylül olarak açıklandı.

Lansmana damga vuran yenilikler

Apple’ın ’Awe Dropping’ etkinliğinin yıldızı, şimdiye kadarki en ince iPhone olarak tanıtılan iPhone Air oldu. Sadece 5,6 mm kalınlığında ve titanyum gövdeli olan cihaz, tasarımıyla dikkat çekti. iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri ise A19 Pro işlemci ve buhar odacıklı gelişmiş soğutma sistemi sayesinde uzun kullanımda bile serin ve stabil performans sunuyor.

Etkinlikte tanıtılan AirPods Pro 3, artık canlı çeviri ve kalp atış hızı takibi özellikleriyle geliyor. Apple, özellikle Canlı Çeviri özelliğini öne çıkararak, yabancı dillerin gerçek zamanlı anlaşılmasını sağlayan bu teknolojiyi küresel iletişim için güçlü bir çözüm olarak lanse etti.

Yeni Apple Watch modellerinde ise sağlık odaklı yenilikler dikkat çekti. Saatler, hipertansiyon ölçümü ve uydu bağlantısı gibi özelliklerle öne çıktı.

Türkiye iPhone 17 fiyatları

iPhone 17 Serisi:

iPhone 17 (256 GB): 77 bin 999 TL

iPhone 17 (512 GB): 89 bin 999 TL

iPhone 17 Air:

iPhone 17 Air (256 GB): 97 bin 999 TL

iPhone 17 Air (512 GB): 109 bin 999 TL

iPhone 17 Air (1 TB): 121 bin 999 TL

iPhone 17 Pro:

iPhone 17 Pro (256 GB): 107 bin 999 TL

iPhone 17 Pro (512 GB): 119 bin 999 TL

iPhone 17 Pro (1 TB): 131 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max:

iPhone 17 Pro Max (256 GB): 119 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max (512 GB): 131 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max (1 TB): 143 bin 999 TL

iPhone 17 Pro Max (2 TB): 168 bin 999 TL