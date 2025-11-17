Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş, 2025 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre grup üretimi tek merkezde toplayacak, Aliağa yatırımıyla kapasiteyi artıracak, enerji ve sürdürülebilirlik yatırımlarına hız verecek. Batıliman’ı halka arz sürecine hazırlayan grup Bornova’daki araziyle de gayrimenkul varlığında değer oluşturmaya odaklanıyor.

Ege Bölgesi’nin köklü sanayi topluluklarından Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun amiral gemisi Batıçim, üçüncü çeyrekte hem iç hem dış pazarlarda dengeli bir performans sergiledi. KAP’a yapılan açıklamaya göre şirket, üçüncü çeyrekte finansal disiplinini koruyarak brüt karını yaklaşık 1,2 milyar TL seviyesinde gerçekleştirdi ve brüt kâr marjını yıllık bazda yüzde 11,4 düzeyine taşıdı. Konsolide ciro, geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak artış göstermesine rağmen, enflasyon muhasebesinin etkisi ve önceki yıl aynı dönem rakamlarının bu yılın üçüncü dönem satın alma gücüne taşınması sonucunda reel bazda yüzde 21 oranında geriledi. Ancak, operasyonel kârlılığı destekleyen maliyet odaklı aksiyonlar, alternatif yakıt kullanımındaki artış, ihracat hacmindeki gerek miktarsal gerekse tutarsal büyüme ile Batıliman’da devreye alınan yatırımlar, kârlılık üzerinde dengeleyici bir etki oluşturdu. Toplam finansal borçluluk ise 6,2 milyar TL’den 5,7 milyar TL’ye düşerek yaklaşık yüzde 7,7 oranında azaldı.

Yapılan KAP duyurusunda Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun stratejik dönüşüm ve büyüme programının ana unsurları da kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre Grup; çimento üretimini tek merkezde toplamayı, Aliağa yatırımının devreye girmesiyle kapasite artırmayı, ihracat bazlı satışlarında büyümeyi ve nakliye maliyetlerinde önemli bir avantaj elde etmeyi, sürdürülebilirlik yatırımlarıyla enerji verimliliğini güçlendirmeyi ve karbon emisyonlarını azaltmayı, Batıliman’ı halka arz sürecine hazırlamayı ve Bornova’daki arazi üzerinden gayrimenkul değer realizasyonu oluşturmayı hedefliyor. KAP açıklamasında duyurulan 5 adımlı stratejik dönüşüm programının ana hatları şöyle:

Tek çatı yapılanması

Batıçim Bornova tesisinin Batısöke’ye kiralanarak üretim operasyonlarının tek merkezde birleştirilmesi planlanıyor. Bu adım, maliyet avantajı oluştururken operasyonel yükü azaltacak; Batıçim’i varlık yönetimi, portföy optimizasyonu ve iştiraklerde strateji geliştirme eksenine daha fazla odaklanan bir yapıya taşıyacak.

Kapasite genişletme

Aliağa-Nemrut bölgesinde planlanan kapasite artışı, grubun uzun vadeli büyüme planının ana eksenini oluşturuyor. Yatırımın 2027-2028 döneminde devreye alınması hedefleniyor; çimento satış hacminin 4,9 milyon tona ulaşması ve ihracat payının orta vadede yüzde 45-50 bandına taşınması öngörülüyor. Bu genişleme, Ege Bölgesi’ni ihracata en entegre üretim merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik yatırımları

WHR (Atık Isı Geri Kazanımı) yatırımı ile yılda 70-75 GWh elektrik üretimi hedeflenirken, ATY (Alternatif Yakıt) uygulaması sayesinde 50 bin ton kömür ikamesi sağlanması planlanıyor. Bu yatırımların yıllık 5-5,5 milyon dolar düzeyinde ek EBITDA katkısı oluşturması bekleniyor. Sürdürülebilirlik odaklı aksiyonlar hem karbon azaltımına hem de maliyet yapısının iyileşmesine katkı sunuyor.

Batıliman’ın halka arzı

Batı Liman’da iskele ve rıhtım genişleme yatırımlarının önemli kısmı tamamlandı. Kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusu yapıldı ve halka arz planlanıyor. 2030 hedefleri arasında 75 milyon USD ciro, 47 milyon dolar EBITDA ve yüzde 63 seviyesinde EBITDA marjı yer alıyor. Bu yapı, limanın orta-uzun vadeli değer potansiyelini güçlendiren temel kaldıraçlardan biri olarak konumlanıyor.

Gayrimenkul değer realizasyonu

Bornova’daki taşınmazın GYF veya PGF-GYO modelinde değerlendirilmesi planlanıyor. Amaç, düzenli nakit akışı oluştururken, portföy değerini artırmak ve grubun varlıklarının potansiyelini ortaya çıkarmak. Bu adım, gelir çeşitliliğini büyütmeyi hedefleyen uzun vadeli stratejinin bir parçası olarak ele alınıyor.

Bölge ve ülke için üretmeye devam

Üçüncü çeyrek sonuçlarını ve grubun stratejik dönüşüm programını değerlendiren Batı Anadolu Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı Reşat Bağış Güngör, gelecek beş yıla yönelik vizyonun entegre üretim modeli, kapasite yatırımları ve kurumsal yapılanma ekseninde güçlendiğini söyledi. Güngör açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

"Şirket olarak üretim, enerji, lojistik ve liman faaliyetlerimizi tek çatı altında daha entegre ve rekabetçi bir yapıya taşıyacak kapsamlı bir dönüşüm programı yürütüyoruz. Üretim tesislerimizi konsolide eden, kapasitemizi Aliağa yatırımıyla güçlendiren ve iştirakimiz Batıliman’ı halka arz sürecine hazırlayan stratejik planımız; sürdürülebilirlik, verimlilik, finansal dayanıklılık ve uzun vadeli değer oluşturma odağında şekilleniyor.

Bu dönüşümü yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda kurumsal şeffaflık, uluslararası entegrasyon ve sermaye piyasalarıyla uyum perspektifiyle ele alıyoruz. Grup şirketlerimizin tamamının halka açık yapıya uygun hale getirilmesine yönelik programımızı yürütüyor, yeni halka arz planlarımızı hazırlıyor ve global standartlarda şeffaf bir yönetim modeli inşa ediyoruz. Ayrıca yurt dışında kurulacak yeni iştiraklerle ihracat hacmini büyütmeyi, yeni pazarlara erişimi artırmayı ve dış ticaret ağımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz."

Enerji, yakıt ve lojistik maliyetlerinin sektör üzerindeki etkisine dikkat çeken Güngör, enerji verimliliği teknolojileri, alternatif yakıt ve hammadde kullanımı, yenilenebilir enerji çözümleri ve lojistik optimizasyon projeleri gibi maliyet avantajı sağlayacak yatırımların devrede olduğunu belirtti. Tüm süreçlerde çevresel etkinin azaltılmasına ve karbon ayak izinin düşürülmesine öncelik verildiğini aktardı.

Güngör, stratejik dönüşüm programının tamamlanmasıyla operasyonel verimlilik, FAVÖK performansı ve ihracat kapasitesinde kalıcı artış beklediklerini belirterek, 2030 yılı projeksiyonlarında çimento, beton, liman, lojistik ve enerji iş kollarında toplam 500 milyon doların üzerinde ciro ve yüzde 28’in üzerinde sürdürülebilir EBITDA marjı hedeflendiğini ifade etti. Bu projeksiyonlara gayrimenkul ve proje geliştirme iş kolunun potansiyel gelirlerinin dahil olmadığını, bu alan için ayrıca bir ‘Master Plan’ çalışmasının sürdüğünü söyledi. Güngör şöyle devam etti:

"Batı Anadolu Şirketler Topluluğu olarak, sahip olduğumuz tüm şirketlerin gerçek potansiyelinin farkındayız. Amacımız, şirket değerini maksimize eden, uluslararası rekabet gücünü artıran, sürdürülebilir büyümeyi garanti eden kalıcı bir kurumsal yapı inşa etmek. Ülkemiz ve bölgemiz için değer üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat kapasitemizi büyütmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğiz."