Amerikan teknoloji devi Apple, 2007'de iPhone'u tanıtarak akıllı telefon pazarına güçlü bir giriş yapmıştı. iPhone'dan sonra en büyük projelerinden biri olarak görülen Vision Pro’nun ardından, Apple şimdi de yeni bir ürünle gündeme geliyor: iPad'e bağlı robotik bir kol.

Bloomberg'in güvenilir kaynaklarından Mark Gurman’ın bildirdiğine göre, Apple, 360 derece dönebilen ve çeşitli açılarda hareket edebilen robotik bir cihaz geliştiriyor. Bu yeni ürün, iPad benzeri bir ekranı robotik bir kola monte ederek, aktüatörler yardımıyla ekranın her yöne esnek bir şekilde hareket etmesini sağlıyor.

Cihazın birçok farklı kullanım alanına sahip olması bekleniyor. Bunlar arasında akıllı ev kontrolü, video konferanslar ve ev güvenliği izleme gibi işlevler yer alıyor. Ayrıca, masaüstü olarak tasarlanan bu cihazın, evde dijital asistan olarak da kullanılabileceği belirtiliyor.

Gurman’a göre, Apple bu projeye büyük bir önem veriyor. Cihazın geliştirilmesi üzerinde çalışan geniş bir mühendis ekibi var ve bu projeyi Apple'ın teknoloji başkan yardımcısı Kevin Lynch yönetiyor. Cihazın, 2026 veya 2027 yıllarında piyasaya sürülmesi planlanıyor ve yaklaşık 1.000 dolar fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Bu cihaz, sesle kontrol edilebilecek şekilde tasarlanıyor. Apple’ın dijital asistanı Siri ve "bana bak" gibi Apple Intelligence özellikleri ile entegre çalışarak kullanıcılara daha etkileşimli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrıca, Apple'ın bu cihaz için özelleştirilmiş bir iPadOS sürümünü test ettiği de gelen bilgiler arasında.