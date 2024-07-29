2024 Yılı Araç KM Sorgulama Yöntemleri

Güncel haliyle 2023 yılında araç km sorgulama işlemini yapabilmeniz için k kullanabileceğiniz yöntemler;

PTT tarafından oluşturulan HGS Mobil uygulaması, TUVTürk Muayene, Yetkili servisler, Özel ekspertiz kurumları, 5664 Kısa mesaj sisteminden km sorgulama.

Bu yöntemleri tek tek ele alarak inceleyelim.

1-) HGS Mobil İle PTT KM Sorgulama

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü alt yapısı ve veri tabanı kullanılarak oluşturulan PTT HGS Mobil uygulamasını kullanarak kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

Akıllı telefonunuzun işletim sistemine göre uygulama marketinden indireceğiniz uygulama sonrasında;

İndirdiğiniz HGS Mobil uygulamasına giriş yapmalısınız,

Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkacak olan 4 farklı sorgulama seçeneğinden “araç km sorgulama” seçeneği ile işleme devam etmeniz gerekmektedir.

Bu işlemden sonra karşınıza çıkacak olan ekranda, plaka ya da şasi numarasını girmeniz istenecektir. Bu ekranda plaka ile km sorgulama yapmak için ilgili plakayı girerek,

“Sorgula” butonuna tıklamalısınız.

Bu işlemi de tamamladıktan sonra ödeme işlemine geçmelisiniz.

2023 yılı güncel araç km sorgulama ücreti 6,5 TL’dir.

HGS mobil uygulaması size sadece araç km ile ilgili bilgileri vermekle kalmayıp, aracın rengi, modeli, şasi no ve motor no bilgisini de paylaşmaktadır.

2-) TUVTürk Muayene İle KM Sorgulama

Binek araçlar iki yılda bir, ticari araçlar ise her yıl muayeneye tabidirler. Yapılan bu muayeneler sonucunda aracın bazı kayıtlarının tutulması da sağlanır.

Bununla ilgili en önemli durum araçların KM bilgisinin muayeneye girdikleri zamanda tutulmasıdır. Ancak bu sorgulama işlemini ne yazık ki online olarak yapamazsınız. Aslında bizim görüşümüz devletin bu tarz olumsuzlukların önüne geçmesi için “Araç KM Sorgulama” ile ilgili muayene istasyonları ile birlikte bir çalışma yapmasıdır.

Sizde alacağınız aracın TUVTürk tarafından yapılan muayenesi ile kilometresine ulaşabilirsiniz. Örneğin satın aldığınız araç 100.000 kilometrede ise ve muayenesi 1 yıl önce 95.000 km’de yapılmışsa bu durumdan şüphelenebilirsiniz. Doğruluk payı olduğunu da bilmelisiniz.

3-) Yetkili Servisler ve Özel Ekspertiz Kurumlarından KM Sorgulama

Araçların bakımını yetkili servislerde yapanlar aracın kilometresi ile ilgili aldatma durumlarını isteseler de gerçekleştiremezler.

Sizde satın alacağınız aracın servis bakımlı olmasına dikkat ederek bu durumun bir nebze olsun önüne geçebilirsiniz. Servis ile görüşerek müstakbel aracınızın bir önceki bakımının kaç kilometrede ve ne zaman yapıldığını öğrenerek araç kilometre bilgisine ulaşabilirsiniz.

Bunun haricinde müşteriyi korumak adına ve satın alımları daha güvenli hale getiren ekspertizler de araç kilometre bilgisi hakkında size bilgi verebilirler.

Ücretsiz Araç KM Sorgulama Uygulaması Var Mı?

Şu anda kullanımda olan herhangi bir ücretsiz araç kilometre sorgulama uygulaması bulunmamaktadır. Size bu amaçla mesaj çeken ya da internet sitelerinde ki reklamlar aldatma amaçlıdır.

Satın alacağınız aracın kilometre bilgisini ücretsiz bir uygulama ile öğrenmenin imkanı yoktur.

4-) 5664’e Kısa Mesaj Atarak Araç KM Sorgulama

2024 yılından önce araç kilometreleri ile ilgili bilgileri edinmek için 5664’e tıpkı araç hasar sorgulama yazımızda bahsettiğimiz gibi mesaj atarak öğrenebiliyordunuz.

Şu anda ise “Hasar ve Detay” sorgulamaları 5664’e SMS atarak öğrenilebilirken artık kilometre bilgilerine ulaşılamıyor. Yakın zamanda bu bilginin yine aktif hale getirileceğini düşünüyoruz.

Sistem tekrar aktif olunca yapmanız gereken ise;

HASAR yazıp bir boşluk bırakarak Şasi Numarasını yazdıktan sonra,

5664’e kısa mesaj atarak istediğiniz kilometre bilgisine ulaşabilirsiniz.

Kilometresi Düşürülmüş Araç Nasıl Anlaşılır?

Yukarıdaki başlıklarda aracın kilometresi ile ilgili bilgileri nasıl edinebileceğinizden bahsettik. Bu sorgulama yöntemleri sizler için oldukça faydalı olacaktır.

Bunun yanı sıra araçlarda kilometre bilgisi ile ilgili bazı önemli noktalara bakarak da önemli ipuçlarını edinebilirsiniz. Şunu iyi bilmeliyiz ki araç kilometresi ile oynanma ve düşürme durumları sık sık karşılaşılan ve bir çok insanın başını ağrıtan bir durumdur.

Bu konu sebebi ile bir çok insan mahkemelik olabiliyor ve ne yazık ki şu anda haklarını alabilme noktasında elle tutulur bir kazanç sağlayamıyorlar.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki araç kilometresi düşüren ve düşürülmesini sağlayan bir çok kişi “5.000 – 10.000” km’ler arası bir dilim için çokta bu yasa dışı işlere girişmiyorlar. Ancak siz yine de yukarıdaki sorgulamaları mutlaka yapmalısınız.

Bunun yanı sıra bazı araçların kilometresi 50.000 km hatta 100.000 kilometrelere kadar düşürülebiliyor.

Yeşil Oto Ekspertizin “Düşürülen Araç Kilometresi Nasıl Anlaşılır” youtube videosunu bilgilendirme amaçlı sizlerle paylaşıyorum.

Dikkat Arabaların Kilometreleri Nasıl Düşürülüyor?

Eski model araçlarda bulunan analog bir diğer adıyla da sayaçlı kilometreler bir çok sanayi sitesinde kolaylıkla düşürülebiliyor. Bu tarz araçlar için de kilometre düşürülmesi alıcıyı aldatma ve sahtekarlığa girer bu tarz işlerin konuşulması dahi ne yazık ki utanç vericidir.

Hatta öyle ki bazı videolar ve edinilen yardımlarla analog araçların kilometrelerini kullanıcıları bile düşürebiliyor. Uygun bir aparat kullanılarak aracın kilometresi düşürülmek istenen seviyeye kadar düşürülebiliyor.

Dijital göstergeli araçlar ve özellikle yeni model araçlarda kullanılan yöntem ise bir bilgisayar yardımıyla aracın beynine bağlanarak kilometrenin düşürülme işlemidir.

Ne yazık ki bu işlemi de yapan bir çok firma bulunmaktadır. Kilometre düşürülerek elde ettikleri kazancın kendilerine çok büyük zararlar vereceğini bilmeden ve bunu umursamadan yapmaları işin acı veren bir diğer boyutudur.

Bu işlemler sonucunda araca bir hayli zarar verildiği için sizlerde araç satın alırken bazı noktalara dikkat ederek aracın kilometresi ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kilometresi Düşürülmüş – Oynanmış Araçları Anlamanın Yolları

Aracın yetkili servis kayıtlarını inceleyerek kilometresi hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Tüvtürk muayenesi ile km düşürülüp düşürülmediği kısa sürede ortaya çıkacaktır.

Aracı kullanmaya başladığınızda özellikle ön takımlardan ve diğer yürüyen sistemlerden rahatsız edici bir ses geliyorsa araç arızasından şüphelenebilir ve aldığınız araç düşük bir kilometrede ise km düşürülmüş olma ihtimalini düşünebilirsiniz.

Beygir gücü testi sonuçlarında rakamlar, beklenilenden daha düşük çıkıyorsa da km düşürülme ihtimali söz konusu olabiliyor.

Araç sürekli olarak yağ eksiltiyor ve damlatma sorunu ile karşınıza çıkıyorsa da km düşürülmüş olabilir.

Aracı satın almadan önce bir eskpertize giderek aracın beynine cihaz takılmasını sağlayıp sonrasında kilometre düşürülüp düşürülmediğini öğrenebilirsiniz.

Satın aldığınız araç görünürdeki kilometresinden daha yıpranmış, kullanılan aksamları deforme olmuş, koltukları eskimiş ise km düşürme işlemi yapılmış olabilir.

Araçları servise götürmek 300 – 400 TL özel bir eskpertiz raporu da 250 TL civarındadır. Mutlaka satın alacağınız aracı profesyonel bir ekibe göstermelisiniz.

Araç Kilometresi Düşürmenin Cezası Ne Kadar?

Araç kilometreleri ile oynamak Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur. KM düşürmenin sonucunda kanun hükmünde dolandırıcılık olarak nitelendirilme ve şahsın 10 yıla kadar hapsi de söz konusudur. Bununla birlikte para cezası da 7100 liraya kadar çıkabiliyor.

Kilometresi Düşürülen Aracı Satın Almanız Sonucunda Mahkemeye Verebilirsiniz

Kilometresi düşürülmüş bir araç satın alınması ve sonrasında bunun fark edilmesi durumunda kişi tüm hukuki haklarını kullanabilir. Satıcı hakkında suç duyurusunda bulunmak en doğal hakkınızdır.

Bu dolandırıcılığın ispat edilmesi durumunda ise satıcı gerekli görülen şekilde cezalandırılmaktadır. Bu hukuki süreci ilerletmek istemediğiniz zaman ise, aracı satışa çıkarabilirsiniz. Fakat öncesinde kilometreyi düzeltmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bu suça ortak olmuş sayılırsınız.

Eğer bir galeriden araç satın aldıysanız ya da şahıstan aracı satın aldığınıza dair noter belgesi ve gönderdiğiniz para dekontu ile birlikte aracı 15 gün içerisinde iade etme hakkınızın da bulunduğunu bilmelisiniz.

Bu sebepten araç satın alımlarınızda banka üzerinden para gönderimini sağlayın ve araca ödediğiniz kadar para gönderin. Bir çok satıcı bu işlemden kaçmak için iki farklı hesaba para gönderilmesini istemekte ya da araç satın alma bedeli gibi kelimeleri kullanmamanızı istemektedir.

Araç satın alırken kilometresi düşürülmüş bir araçla karşılaşabilirsiniz ya da başka bir sorunla bu sorun sonucunda aracınızı kolayca iade edebilmenizin yolu;

Satıcı ile 15 gün içerisinde geri alım konusunda bir sözleşme imzalayarak bunun şartlarını belirlemelisiniz. Satıcıya paranın tamamını banka hesabından tek hesaba göndermelisiniz. Satıcıya parayı gönderirken “satın aldığınız arabanın plakasını açıklama kısmına yazarak araç satın alım bedeli” diye açıklama kısmını doldurmalısınız.