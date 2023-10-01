Fatih’te araç motoruna giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Yavru kedi, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasına rağmen araç motorundan çıkartılamadı. Araç, kedinin kurtarılması için oto servisine götürüldü.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Unkapanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan Bekir Topuz, yolun ortasında duran bir yavru kedi gördü. Yavru kediyi yolun ortasından kaldırmak isteyen Topuz, aracından inerek kedinin üzerine yürüdü. Yavru kedi ise kaçarak Topuz’un durdurduğu aracın motor kısmına girdi. Yaşadığı olayın ardından Topuz, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yavru kediyi araç motorundan çıkarmaya çalıştı. İtfaiyenin çabalarına rağmen motordan çıkarılamayan kedi, ekiplere zor anlar yaşattı. Araç, yavru kedinin kurtarılması için oto servisine götürüldü.

Bekir Topuz, "Ben sol şeritteydim, kedi yolun ortasından gidiyordu. Onu almak için durdum. Ben durunca o da korkudan motorun içine girdi. Sonra hemen sağa çekip itfaiyeyi aradım. İtfaiye de kediyi çıkarmaya uğraştı. Şimdi arabayı uygun bir yere çekip kedinin çıkmasını bekleyeceğiz" dedi.