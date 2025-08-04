Yeni sezon hedeflerine dair açıklamalarda bulunan Endes, şunları söyledi:

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“Yeni sezon öncesi çalışmalarımıza büyük bir istek ve enerjiyle başladık. Amacımız, sahaya çıkan her sporcunun gelişimine birebir dokunmak ve A Takımımıza mümkün olduğunca fazla oyuncu kazandırmak.

Tutkulu, iştahlı, sorumluluk alabilen oyuncularla yola devam edeceğiz. Çünkü bu forma sadece yetenek değil; karakter, disiplin ve aidiyet de ister.

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Her geçen gün daha iyi bir yapı kurmak için hep birlikte çalışıyoruz. Tüm gençlerimize sakatlıksız, başarılı bir sezon diliyorum.”

Kaynak: Bülten