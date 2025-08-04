Yeni sezon hedeflerine dair açıklamalarda bulunan Endes, şunları söyledi:
“Yeni sezon öncesi çalışmalarımıza büyük bir istek ve enerjiyle başladık. Amacımız, sahaya çıkan her sporcunun gelişimine birebir dokunmak ve A Takımımıza mümkün olduğunca fazla oyuncu kazandırmak.
Tutkulu, iştahlı, sorumluluk alabilen oyuncularla yola devam edeceğiz. Çünkü bu forma sadece yetenek değil; karakter, disiplin ve aidiyet de ister.
Her geçen gün daha iyi bir yapı kurmak için hep birlikte çalışıyoruz. Tüm gençlerimize sakatlıksız, başarılı bir sezon diliyorum.”
Kaynak: Bülten