Pompa fiyatı 33 TL'den satılan benzin yeniden 35 TL'nin üzerine sarkıyor. Son dönemlerde artan döviz kuru fiyatlarına ek brent petrol’deki hızlı yükseliş akaryakıt fiyatlarında beklenmeyen artışları tetikliyor.

Benzin Zammı Kaç TL Olacak?

Yarın itibariyle geçerli olacak yeni fiyat listesi ile benzin zammı 1 lira 49 kuruş olarak pompaya yansıyacak. Sektör temsilcilerinden aktarılan bilgilerin detaylarında büyük şehirlerde etkisi derinden hissedilecek yeni akaryakıt fiyatları bütçeyi zorlayacak. İstanbul'da benzinin litresi 33.02 TL'den satılırken yapılacak yeni zamla beraber litresi 35,50 TL'ye kadar çıkacak.

Benzin ve Motorinde Son Durum!

Yeni yıl öncesi depoyu fullemek isteyenlerin yakından takip ettiği akaryakıt piyasaları yeniden hareketlendi. Yılın son günlerine zamlı giriş yapan petrol piyasası benzinde zammı tetiklerken henüz motorin fiyatlarına yönelik zam duyurusu yapılmadı. İstanbul'da motorinin litresi 35.47 TL'den satılıyor. Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de fiyatlar bu aralıkta değişkenlik gösteriyor.