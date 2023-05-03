Kaza, önceki gün saat 19.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde otomobille seyreden sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ağaçlara çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

“Virajı alamadı bize tam çarpmadı ama ölümden döndük”

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “Yukarıdan aşağıya doğru gelirken hızını alamadı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek bize çarptı. Üç tane hafif yaralanan var. Alkollü ve hızlı sürüyordu kiralık arabayı insanlar daha hor kullanıyor. Virajı alamadı bize tam çarpmadı ama ölümden döndük. Araba kullanılamaz hale geldi. Daha sonra ekipler geldi aracı çektiler. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Sağlık ekipleri yaralıları tedavi etti çok büyük bir sorun yoktu. Çevreyede zararı oldu ağaç devrildi tabelalar düştü” dedi.

Otomobil yayaların arasına daldı

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kiralık olduğu tespit edilen araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Sürücünün adli işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.