Bursa'da park halindeki bir araca çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Kükürtlü Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, S.M. yönetimindeki 16 UA 683 plakalı otomobil, park halindeki 16 YD 314 plakalı bir başka araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle, 16 UA 683 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ardından tedbir amacıyla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA