Bolu Valiliği ve Yeniçağa Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen ‘canlarımız kaybolmasın’ projesi çerçevesinde kayıp şahıs olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu minvalde Yeniçağa ilçesine bağlı Kemaller Köyü’nde yaşayan Alzheimer hastası bir vatandaşın koluna akıllı saat takıldı. Uygulama doğrultusunda, vatandaşın ikamet ettiği evin çevresinde 200 metrelik güvenli alan belirlendi. Alzheimer hastası vatandaşın bu sınırın dışına çıkması halinde, kızının cep telefonuna anlık bildirim gönderilecek. Bolu Valiliği ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplum destekli güvenlik hizmetleri kapsamında yürütülen bu tür uygulamalar ile özellikle risk grubunda bulunan vatandaşların korunması, kaybolma olaylarının önlenmesi ve en kısa sürede bulunmalarının sağlanması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA