Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 'Başiskele Kavşağı' üstyapı çalışmaları kapsamında, D-130 kara yolunun Başiskele istikameti geçici süreyle araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Yeşilyurt Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi mevkisinde 'Başiskele Kavşağı Yapım İşi' kapsamında üstyapı imalatı gerçekleştirilecek. Söz konusu çalışmalar nedeniyle D-130 kara yolunun Başiskele istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Bugün saat 22.00 itibarıyla başlayacak olan üstyapı çalışmalarının, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar devam etmesi planlanıyor. Bu süre zarfında bölgede ulaşımın kontrollü şekilde sağlanacağı belirtilirken, yoğunluk ve gecikmelerin önüne geçilebilmesi adına sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri; yaya ve araç sürücülerinin trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları gerektiği hatırlatıldı.