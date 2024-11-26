Balıkesir’de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirilirken, aranan 53 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, geçtiğimiz son bir haftada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde kapsamlı denetim ile uygulama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda; 9bin 690 şahıs sorgulandı ve 53 aranan şahıs yakalandı. Çalışmalarda ayrıca; 2 ruhsatsız tabanca ve 15 fişek, bir kurusıkı tabanca ve 10 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 12 kartuş, bir bıçak, 60 Sentetik Ecza maddesi, 6,23 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.