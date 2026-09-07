Kaza, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevreyolunda seyir halinde olan İsmail K. (56) yönetimindeki 16 BBP 663 plakalı kamyonet ile aynı istikamette ilerleyen Damla K. (22) idaresindeki 16 BPJ 394 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Damla K. ile araçta yolcu olarak bulunan Elif Nur K. (20) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, ters dönen otomobildeki yaralıları araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.