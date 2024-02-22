Aras Kargo, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için Ege Orman Vakfı iş birliğiyle hatıra ormanı oluşturuyor. 16 bin çalışanı adına 16 bin fidanı toprakla buluşturacak olan şirket, hatıra ormanı projesinin ilk aşaması kapsamında Adana’da 5 bin fidan dikti. Geri kalan 11 bin fidanın ise nisan ayında Tarsus’ta dikilmesi planlanıyor.

Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına anlamlı bir projeye imza attı. Ege Orman Vakfı iş birliğiyle Aras Kargo Adana Sarıçam Mevkii’nde hatıra ormanı oluşturmak için 5 bin fidanı toprakla buluşturdu. Şirketin 16 bin çalışanını temsilen 16 bin fidan dikilecek projede, nisan ayında Tarsus’ta 11 bin fidanlık ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilecek.

Adana’daki fidan dikim törenine başta Avusturya Postanesi CEO’su Georg Pölzl olmak üzere Aras Kargo CEO’su Carsten Wallmann, Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın ve Aras Kargo CFO’su Barbara Hagen ile Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili katıldı.

Fidanlar yeni hayatlara umut olacak

Türkiye’yi etkileyen deprem felaketinin üzüntüsünü derinden hissettiklerini belirterek sözlerine başlayan Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, “6 Şubat depremleriyle millet olarak derinden sarsıldık. Bugün, Adana Sarıçam Mevkii’nde Ege Orman Vakfı ile bir araya gelerek ’Ormanları Yarına Taşıyoruz’ projemiz kapsamında; doğaya olan sevgimizi ve sorumluluğumuzu bir kez daha gösterme fırsatı bulduk. Depremlerinin birinci yılında, gelecek nesillere yemyeşil bir dünya bırakma hedefimiz doğrultusunda 16 bin Aras adına 16 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Nisan ayında Tarsus’ta 11 bin fidan daha dikerek, kaybettiğimiz vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza olan minnetimizi, saygımızı göstermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Sürdürülebilirlik hedefi çerçevesinde yeni orman alanları oluşturan şirketin yönetici ve çalışanlarına teşekkür eden Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili ise, “Şirket, vakfımız ile 2021 yılından beri toplam 101 bin 23 adet fidan dikerek, bir orman ekosistem hizmetlerinin sürdürülebilirliğine ve iklim krizi ile mücadeleye katkıda bulundu. Tüm küresel yaşam ormanlara bağlı ve doğaya yapılan her müdahale sadece doğayı değil, tarımı, tatlı suyu biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatını etkileyebilmektedir. Doğa pozitif bir geleceğe geçişimizi birlikte hızlandıracağız” dedi.

Doğa Dostu Araslar

“Ormanları Yarına Taşıyoruz” projesi ile bugüne kadar 200 binden fazla fidan diken şirket, yıllardır sürdürülebilirlik konusunda farklı alanlarda hem kurumsal hem de çalışan gönüllülüğü temelinde çalışmalar yürütüyor. Aras Kargo, 2014 yılında kurduğu “Doğa Dostu Araslar” katılımı ile kıyı temizliği, fidan dikimi, karbon ayak izini düşürmeye yönelik projeleri ve geri dönüşüme katkı sağlayan çevreci uygulamalar alanında iş birlikleri yürüterek bugün iyi ve değerli ne varsa, yarına taşımayı hedefliyor.