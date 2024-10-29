Aras Kargo, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci yılında ’Cumhuriyet Ormanı’ projesini hayata geçiriyor. Aras Kargo Spor Kulübü’nün 26 Ekim’de kendi sahasında oynadığı maçı izlemeye gelen her taraftar için fidan bağışında bulunuldu. Bağışlanan bu fidanlar ile ’Cumhuriyet Ormanı’ kurulacak.

Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci yıldönümü anısına ’Cumhuriyet Ormanı’ kuruyor. Geçen yıl, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, Türk sporuna olan katkısını artırmak için Aras Kargo Spor Kulübü’nü (ASK) kuran şirket, 26 Ekim Cumartesi günü İzmir’de kendi sahasında gerçekleşen maçına katılan her taraftarı için 1 fidan bağışladı. Şirketin, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda Ege Orman Vakfı iş birliğiyle İzmir’de dikeceği fidanlar Aras Kargo Cumhuriyet Ormanı’na dönüşecek.

“Ormanlarımızı geleceğe taşıyacağız”

Şirket olarak, "Yarına Taşıyoruz" mottosuyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın, şunları söyledi: “En önemli mirasımız Cumhuriyetimizin köklerini yarınlara taşıyor; topluma, çevreye ve ekonomiye olan katkımızı artırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Herkes için eşit, gelecek nesiller için yaşanabilir ve dengeli bir dünya hedefiyle sürdürülebilirlik yolculuğumuza devam ediyoruz. Sporun birleştirici gücüne de inanarak, geçtiğimiz sene, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, Türk sporuna desteklerimizi artırmak için kurduğumuz spor kulübümüz ile bu yıl bir hayalimizi daha gerçekleştiriyoruz. Kulübümüzün 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen heyecanlı karşılaşmasına katılan tüm taraftarlarımız adına o günün anısına birer fidan bağışında bulunduk, Cumhuriyetimizin 101’inci yaşını taraftarlarımızla beraber kutladık. Ege Orman Vakfı ile birlikte dikeceğimiz fidanlar ile ‘Aras Kargo Cumhuriyet Ormanı’ kuracak; Cumhuriyetimizin köklerini bu ormanımızla geleceğe taşıyacağız.”

Cumhuriyet Bayramı taraftarlarla birlikte kutlandı

Ayrıca, maç günü spor kulübünün oyuncuları Cumhuriyet Bayramı’na özel forma giyerek sahaya çıktı. Maçı izlemeye gelen taraftarlara ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak biletlerde yüzde 75 indirim uyguladı. Bu sayede, daha fazla taraftarın maça erişebilmesi sağlandı; Cumhuriyet Bayramı taraftarlarla ve oyuncularla birlikte kutlandı.