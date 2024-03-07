2023-2024 Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin yeni takımı Aras Kargo Spor Kulübü, kurulduğu ilk yılında play-off’ta mücadele etme hakkı kazandı.

Aras Kargo tarafından kurulan Aras Kargo Spor Kulübü, Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi’ndeki ilk sezonunda büyük bir başarıya imza attı. Ligde 20 haftalık mücadele sürecini 14 galibiyetle tamamlayarak play-off mücadelesine hak kazanan Aras Kargo Spor Kulübü, iyi bir çıkış sergileyerek rakiplerini geride bıraktı.

Suphi Doğancı’nın başantrenörlüğünü, Gülçin Doğan’ın kaptanlığını yaptığı Aras Kargo Spor Kulübü, 8-10 Mart tarihleri arasında oynanacak olan yarı final maçlarında Sultanlar Ligi’ne çıkmak için mücadele verecek.

Sezonu değerlendiren Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın, "Aras Kargo olarak, uzun süredir Türk sporuna farklı branşlarda destek oluyoruz. Türkiye’de voleybol altyapısının güçlenmesi için verdiğimiz destekleri, TVF sponsorluğunun ardından Aras Kargo Spor Kulübü’nü kurarak yeni bir seviyeye çıkardık. Tarihimizdeki ilk sezonumuzda önemli rakiplerimizi geçerek, büyük bir başarıya imza attık. Güzel bir sezonu geride bıraktık. Bizim için ayrı bir yeri olan bu başarının devamının geleceğine inanıyor; play-off’larda bizimle birlikte mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.