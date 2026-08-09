İstanbul'da 3-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ENKA Open'ın çiftler finalinde Arda Azkara ve James MacKinlay, Sergey Betov ve Ilia Simakin ikilisiyle karşılaştı. Azkara/MacKinlay, final mücadelesini 6-3, 6-1'lik setlerle kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı.

Azkara ve MacKinlay, ilk turda milli sporcular Mert Alkaya ve Tuncay Duran karşısında rakiplerinin maçtan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Adrian Boitan/Lucio Ratti ikilisini 7-6, 7-6, yarı finalde ise Jeevan Nedunchezhiyan/Aoran Wang ikilisini 7-5, 6-4 mağlup eden Azkara/MacKinlay, finalde de Betov/Simakin karşısında 6-3, 6-1'lik galibiyet elde ederek turnuva boyunca set kaybetmeden kupaya uzandı.

ENKA Spor Kulübü sporcusu Arda Azkara, kendi kulübünde ilk kez düzenlenen ENKA Open'da elde ettiği bu başarıyla kariyerinin ikinci ATP Challenger çiftler şampiyonluğuna ulaştı.

Final müsabakasının ardından gerçekleştirilen kupa töreninde şampiyon Arda Azkara ve James MacKinlay ile finalist Ilia Simakin ve Sergey Betov'a kupaları, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve ENKA Spor Kulübü Spor Koordinatörü Ayşegül Baklacı tarafından takdim edildi.

ENKA Open bugün gerçekleşecek tekler finali ile sona erecek.