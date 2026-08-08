Yeni sezon öncesi kadroda eksikleri gidermek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertli kulübe yıldız golcü Romelu Lukaku'nun önerildiği iddia edildi.

YILLIK 10 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe, Romelu Lukaku’nun menajeri Federico Pastorello ile temas kurdu. Belçikalı golcünün yıllık 10 milyon euro net ücret istediği belirtilirken, oyuncu cephesinin Napoli ile ayrılık koşullarını netleştirdikten sonra sarı-lacivertli kulübe bilgi vereceği ifade edildi.

NAPOLİ İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sabuncuoğlu, Fenerbahçe’nin Romelu Lukaku transferi için Napoli ile görüşmelere başladığını belirtti.

GEÇEN SEZON 7 MAÇA ÇIKTI

Napoli'de geçen sezon uyluk ve kalça sakatlıklarıyla boğuşan 33 yaşındaki golcü, tüm kulvarlarda sadece 7 maçta forma giyebildi. Lukaku bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Lukaku ayrıca, Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele etti.