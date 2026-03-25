2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, yarın saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta Romanya ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde milli futbolcu Arda Güler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Romanya'nın güçlü olduğunu bildiklerini söyleyen Güler, 'Hocaları, Türkiye'de daha önce çalışmış bir hoca. Yarın iki ülke için de çok önemli bir maç olacak. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra tek hedefimiz Dünya Kupası'na katılabilmekti. Bunun için ülkemizi mutlu edebiliriz' diye konuştu.

Rumen efsane futbolcu Gheorghe Hagi'ye çok saygı duyduğunu belirten 21 yaşındaki futbolcu, 'Onun videolarını izledim. Yarın inşallah bizim adımıza çok güzel bir maç olur. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz. Onlar da Dünya Kupası'na gitmek için oynayacaklar aynı bizim olduğu gibi. Çok kolay bir maç olmayacak. Böyle maçların favorisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü tek maç. Onlar da elinden geleni yapacaklar' şeklinde konuştu.

'Hepimizin tek hayali Dünya Kupası'na gitmek'

Tek hayallerini Dünya Kupası'na katılmak olduğunu vurgulayan Arda Güler, '2002 Dünya Kupası'nda ben daha dünya da bile değildim. İnşallah yarın başlayacak serüvenimizi çok güzel bir şekilde devam ettirebiliriz. Aslında Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendiğimiz günden beri tek hayalimiz Dünya Kupası'na gitmek. İki seneden beri hedeflediğimiz maçlara geldik. Hem çok konsantreyiz hem çok heyecanlıyız. Hepimizin tek hayali Dünya Kupası'na gitmek. Dünya Kupası'na katılabilmekten daha güçlü motivasyon olacağını düşünmüyorum. Tek maç olması üstümüzdeki baskıyı arttır gibi gözüküyor ama bu seviyelerde oynadığımız için bu maçları oynadığımız için buna takım olarak hazırlıklı oyuncularız. Bireysel olarak orada olmayı çok istiyorum' ifadelerini kullandı.

'Bu gidişatımızı sürdürsek daha güçlü bir futbol ülkesi olabileceğimizi düşünüyorum'

Vincenzo Montella'nın, A Milli Futbol Takımı'nın başına geldiğinden beri güzel bir temel attıklarını aktaran Güler, 'Keşke play-off oynamadan katılabilsek ama güzel şeylerin de zaman alabileceğini düşünüyorum. İki seneden beri istikrarlı bir gidişatımız var. Bu gidişatımızı sürdürsek daha güçlü bir futbol ülkesi olabileceğimizi düşünüyorum' dedi.

'Öyle bir gol attığımda çok mutlu oldum'

Real Madrid'in, Elche ile oynadığı maçta uzaktan attığı golün sorulması üzerine milli futbolcu, 'Çok özel bir gol oldu. Birkaç kere daha denemiştim ama olmamıştı. Denemeye devam etmiştim. Öyle bir gol attığımda çok mutlu oldum. Böyle goller atmak tabii çok zor. İnşallah böyle goller görebiliriz' değerlendirmesinde bulundu.

'Beraber oynadığımız sürece her takımı yenebileceğimizi düşünüyorum'

Her takımı yenebileceklerini dile getiren Arda Güler, 'Bence hem kadro kalitesi olarak hem beraber oynama alışkanlığımız olarak Galatasaraylı oyuncular o zamanda da çok fazlaydı şimdi de bir sürü Galatasaraylı oyuncumuz var. Onlar iki seneden beri Şampiyonlar Ligi'nde güzel başarılar elde ediyorlar. Avrupa'da oynayan birçok Türk futbolcumuz var. Biz de halkımızı orada gururlandırmaya çalışıyoruz. Kesinlikle beraber oynadığımız sürece her takımı yenebileceğimizi düşünüyorum' diyerek sözlerini tamamladı.