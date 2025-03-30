Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle büyük ses getiren ancak İspanyol ekibinde beklediği süreyi alamayan genç milli futbolcumuz Arda Güler, bu kez Ancelotti'nin tercih ettiği isimler arasında yer aldı. Güler, bu sezon 6'ncı kez LaLiga'da ilk 11'de sahaya çıktı.

Lenages maçına ilk 11'de başlayan ve 62 dakika sahada kalan genç oyuncu, 2-2'lik skorda oyundan çıkarken, taraflı tarafsız futbolseverlerde olumlu bir izlenim bıraktı. Ancelotti de maç sonunda Arda Güler'in performansını överek "Kalitesini gösterdi, topa çok iyi dokunuyor ve oyunu iyi okuyor. Hücum oyuncularımız kadar patlayıcı değil ama faydalı oldu" dedi.

Marca Gazetesi'nde yer alan istatistiklere göre Arda Güler, sahada kaldığı sürede 61 kez topla buluştu ve yüzde 93'lük pas isabet oranı yakaladı.

Luka Modric ile birlikte takımın oyununu yönlendirmeye çalışan Arda, hücumda da etkili oldu. Kazandırdığı penaltı ile takımına önemli bir avantaj sağladı, ayrıca Mbappe'ye yaptığı isabetli ortada gol sadece santimetrelerle kaçtı.

Beinsports'un derlemesine göre haberin detayında,"Şimdiye kadar Arda için en fazla süre aldığı turnuva Kral Kupası olmuştu. Çoğu maçta 75 dakikadan fazla oynayan genç yıldız, Real Sociedad rövanşında muhtemelen yedek kulübesine dönecek. Ancak Madrid'de kalıcı olabilmesi için sadece yetenek değil, takım için de çalışması gerektiğini biliyor. Leganes maçı belki en parlak performansı değildi ama en komple maçlarından biri oldu" ifadelerine yer verildi.