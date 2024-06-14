Bursa’da kullandığı kamyonete giren arı yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şarampole yuvarlandı. Alev alan kamyon ve içerisindeki ekmekler küle dönerken, sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Aracın alev alev yanması ve söndürme çalışmaları kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek taşıyan kamyon sürücüsü Volkan, camdan içeri giren arıdan korktu. Kullandığı kamyonetin hakimiyetini kaybeden Volkan, yol kenarında bulunan baz istasyonuna çarparak durdu. Şarampole yuvarlanan kamyon, biranda alev aldı. Sürücü kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarken, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürürken, kamyon ve içerisindeki ekmekler küle döndü.