Bursa Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Vergi Daireleri arasında düzenlenen SHADOW-CUP turnuvasında İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü futbol takımı namağlup olarak şampiyon oldu.



Nilüfer ve Uludağ Vergi Dairesi Müdürlüklerinin karma takımı karşısında final maçı oynayan İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü futbol takımı normal süresi beraberlikle sonuçlanan final maçını uzatmalarda, 5-3 galibiyetle sonuçlandırarak, kupayı İnegöl’e getirdi.



Finalist takımı şampiyonluk maçında yalnız bırakmayan Memur Sen İnegöl İlçe Başkanı Nurullah Özdemir yaptığı basın açıklamasında; “İnegöl Vergi Dairesi Müdürü Halil Şenver’i ve şahsında tüm Vergi Dairesi çalışanlarına, organizasyon sponsoru Otacı Danışmanlık Hizmetleri şirketi sahibi İsmail Otacı’ya teşekkür ederek, Teknik Direktör Veysel Karabatak’ı, Takım Kaptanı Recep Baştürk’ü ve değerli futbolcu arkadaşları, sendikamız adına tebrik ediyorum. İnegöl’de yapmayı planladığımız Memur-Sen Kurumlar Arası Futbol Turnuvasında sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız” dedi.